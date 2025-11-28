Dr. Aşkar Uyarıyor: Kışta D Vitamini Eksikliği Cilt Hastalıklarını Alevlendiriyor

Dr. Aşkar: Kışta D vitamini eksikliği cilt sağlığını olumsuz etkiliyor

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayda Kart Aşkar, kış aylarında güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla birlikte D vitamini eksikliğinin arttığını belirterek hem cilt hem de genel sağlık açısından önemli uyarılarda bulundu. Dr. Aşkar, toplumda D vitamini farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

D vitamininin cilt ve genel sağlıktaki rolü

Dr. Aşkar, D vitamininin sadece kemik sağlığı için değil; bağışıklık sistemi, cilt bariyeri ve saç foliküllerinin yenilenmesi için de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Kışın güneşten yeterince yararlanılamadığı için D vitamini seviyelerinde belirgin düşüş görüldüğünü ve bunun bir dizi sağlık sorununa zemin hazırladığını söyledi.

Hangi cilt hastalıkları tetikleniyor?

Dr. Aşkar, D vitamini eksikliğinin özellikle sedef hastalığı, atopik dermatit (egzama), seboreik dermatit ve mevsimsel saç dökülmesi gibi dermatolojik sorunları tetiklediğini, kış aylarında bu hastalıkların semptomlarının daha belirgin hale geldiğini aktardı.

Sistemik etkiler ve riskler

Cilt sorunlarının ötesinde kemik yoğunluğu azalması, kas güçsüzlüğü, ruh hâlinde dalgalanmalar, bağışıklık zayıflığına bağlı enfeksiyon artışı ve kalp-damar hastalıklarında risk yükselmesi gibi sonuçların da görülebileceğini belirten Dr. Aşkar, D vitamini eksikliğinin geniş kapsamlı etkilerine dikkat çekti.

Korunma yöntemleri ve doktor kontrolünün önemi

Kış aylarında D vitamini seviyelerini korumak için kontrollü güneşlenme ve doğru beslenme önem taşıyor. Dr. Aşkar, haftada 3-4 gün 15-20 dakikalık güneş maruziyetinin faydalı olacağını, beslenmede somon, sardalye, yumurta sarısı, karaciğer ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünlerine yer verilmesi gerektiğini söyledi. Takviyelerin ise mutlaka kan düzeyi ölçümü sonrasında hekim kontrolünde kullanılmasının altını çizdi.

Dr. Ayda Kart Aşkar, kış aylarının D vitamini düşüklüğü açısından riskli bir dönem olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara D vitamini seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu.

