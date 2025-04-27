Dr. Cem Sökmen: İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları Kahvehane ve Kıraathaneler

İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları Üzerine Çarpıcı Sunum

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cem Sökmen, "İbn Haldun Akademi 2025" etkinliği kapsamında "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları" başlıklı etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

Kahvehaneler, Sosyalleşmenin Temel Taşları

Dr. Sökmen, İstanbul'un tarih boyunca önemli sosyalleşme mekanları arasında yer alan kahvehane ve kıraathanelerin değerini açıkladı. "Kahvehaneler, kültürel aktarım söz konusu olduğunda çok önemli bir anlama sahiptir" diyerek bu mekanların toplumsal rolünü vurguladı.

Osmanlı Döneminden Günümüze Kültürel Miras

Sunumda İstanbul'un Suriçi olarak bilinen tarihi bölgesi hakkında bilgi veren Sökmen, Çorlulu Ali Paşa Medresesi gibi önemli mekanları da örnek gösterdi. "Bu yerler, birçoğumuz için okul dışında vakit geçirdiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz alanlardı" dedi.

Kahvehanelerin Tarihi ve Sosyolojik Rolü

Kahvehanelerin 1500'lü yılların başında İstanbul'da ortaya çıktığını belirten Sökmen, İstanbul'daki ilk kahvehanenin 1554 yılında açıldığını ifade etti. "Şehir, 1950'lerin başına kadar bir milyonu aşmayan bir nüfusa sahipti ve sosyal yapısı genellikle ev, cami ve çarşıdan oluşuyordu" şeklinde ekledi.

Kıraathanelerin Önemi ve Dönüşümü

Dr. Cem Sökmen, kıraathanelerin sosyal yaşamda nasıl bir dönüşüm sağladığını şu sözlerle ifade etti: "Kıraathaneler, ilk kez meydanların oluşmasıyla ortaya çıktı ve geleneksel gündelik yapının değişimine tanıklık etti." Beyazıt Meydanı'nda 1850'lerde kurulan Sarafin Efendi Kıraathanesi, dönemin önemli bir kültürel merkezi haline geldi.

Sosyokültürel Dinamikler ve Modernleşme

Dr. Sökmen, kıraathanelerin çevresinde gelişen sosyokültürel dinamiklerin, 2. Mahmut ile beraber başlayan modernleşme hareketinin etkisiyle şekillendiğini vurguladı. "Okur yazar bir nesil ortaya çıkarken, kıraathaneler yeni fikirlerin ve bilgilerin paylaşıldığı alanlar haline geldi" dedi.

Kıraathaneler: Kültürel Toplanma Noktaları

Fevziye Kıraathanesi gibi mekanların yalnızca okuma değil, sosyal etkinlikler için de bir merkez olduğunun altını çizen Sökmen, "Bu yerler, tarih boyunca bilgi ve haberleşme şebekeleri olarak kritik bir rol üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Günümüzde Kıraathanelerin Değeri

Son olarak, günümüzdeki kitle iletişim araçlarının kıraathanelerin etkinliğini azalttığını belirten Dr. Sökmen, "Artık bu mekanlar, geçmişteki kadar önemli bir sosyalleşme alanı değil" diye konuştu. Kıraathanelerin, kültürel değerleri paylaşılan mekanlar olarak tarihin bir parçası olarak kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cem Sökmen, "İbn Haldun Akademi 2025" kapsamında "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları" başlıklı bir sunum yaptı.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cem Sökmen, "İbn Haldun Akademi 2025" kapsamında "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un Kültürel İletişim Mekanları" başlıklı bir sunum yaptı.