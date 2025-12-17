DOLAR
Dr. Kıvrak: Erken ve Olgun Hasat Zeytinyağları Arasındaki Farklar

Dr. Mücahit Kıvrak, erken ve olgun hasat zeytinyağlarının aroma, asitlik ve skualen içeriği bakımından farklılaştığını, üretimde çeşitlilik sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:43
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, erken ve olgun hasat zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarının lezzet ve içerik açısından birbirinden farklı olduğunu vurguladı.

Zeytinin olgunlaşma süreci ve renk değişimi

Dr. Kıvrak, havanın soğumasıyla birlikte zeytinin renk değiştirip pembeleşip siyaha döndüğünü, bu evrelerdeki zeytinlerin farklı içerik profillerine sahip olduğunu ifade etti.

Lezzet ve içerik farkları

'Erken hasat zeytinyağlarında daha fazla koku bulursunuz. Daha fazla aromatik özellik bulursunuz. Yağ asitliği daha düşüktür göreceli olarak. Olgun hasatta da yine bizim aslında istediğimiz şeylerden skualen maddesi fazlalaşır bu sefer de özellikle kabuğun etrafında ve kabukta fazla miktarda olur' dedi.

Zeytinin olgunlaşma sırasında su kaybedip ağırlığını azalttığını ve lezzetinin oturduğunu belirten Kıvrak, sofralık zeytinlerde olduğu gibi yağda da erken hasat ve olgun hasat ayrımı yaptıklarını kaydetti.

Dr. Mücahit Kıvrak, bu yöntemle dört farklı zeytinyağı çeşidi elde ettiklerini, ayrıca yeşil çizik kırma veya salamura gibi işlemlerle farklı lezzetler ortaya çıkardıklarını ve bunun vücuda yararlı yağ asitlerinin alınmasına katkı sağladığını söyledi.

Bu uygulamanın sezonu uzatarak üreticinin daha fazla zamanda ürününü toplamasına imkan verdiğini de sözlerine ekledi.

