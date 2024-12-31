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Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nde Hatıralarını Paylaştı

İlahiyatçı yazar Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri etkinliğinde katılımcılara unutulmaz anılarını aktardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:22
Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nde Hatıralarını Paylaştı

Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nin Konuğu Oldu

İlahiyatçı, yazar ve hafız Dr. Mehmet Ali Sarı, Cerrahpaşa'daki Hekimoğlu Ali Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Sohbetleri'ne katıldı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının jürisi olarak tanınan Sarı, yazar Mehmet Nuri Yardım tarafından düzenlenen "Kur'an'la Geçen Bir Ömürden Hatıralar" başlıklı etkinlikte, geçmişine dair önemli anılarını paylaştı.

91 Yaşındaki Dr. Sarı'nın Hatıraları

91 yaşındaki Sarı, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepe köyü'nde dünyaya geldiğini ve ilkokul sonrası farklı hocalardan ders alarak iki senede hafızlığını tamamladığını belirtti. Hafızların Kur'an harflerinin çıkış bölgelerinin öğretildiği "Meharici Huruf" dersine dikkat çeken Sarı, "Bu dersi almazlarsa Kur'an-ı Kerim'i sağlıklı okuyamazlar. Ben bu dersi iki sene Bolu'da aldım." dedi.

İstanbul'a İlk Adım

Sarı, Eylül 1947'de Haydarpaşa Garı'ndan İstanbul'a giriş yaptığında denizi ilk defa gördüğünü ve vapurla Eminönü'ne geçtiğini dile getirdi. İstanbul'a hoca olmaya geldiğini vurgulayan Sarı, o dönemde Anadolu'da dini eğitim ihtiyacının büyük olduğunu ve imam hatip okullarının henüz yeni açıldığını anlattı.

Kültürel Miras ve Ezanın Önemi

Etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Sarı, ezanların güzel bir sesle okunmasının önemine dikkat çekerek, "Ezanlar, dinimizin en güzel sözcükleridir. Bunların inkarı, Müslümanlıktan çıkmak anlamına gelir." açıklamalarında bulundu. Ezanın tarihi ve nasıl okunması gerektiğine dair özel bir dersin imam hatip okullarında verilmesi gerektiğini de belirtti.

Katılımcılardan Hatıra Fotoğrafı

Programın sonunda, Dr. Mehmet Ali Sarı ve etkinliğe katılan diğer isimler, Yaşar Koç, Mehmet Arif Vural, Bekir Tuncer gibi kültür ve sanat dünyasından önemli isimlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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