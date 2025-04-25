Dron Barınağı ile İnşaat ve Enerji Sektöründe Devrim Başlıyor

Dron Barınağı Göreve Başlıyor

Kullanım alanları her geçen gün artan dronların görevlerini daha etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için geliştirilen dron barınağı, ilk görevinde inşaat ve enerji sektörlerinde sahaya çıkıyor.

AIROBOS Teknoloji'den Yenilikçi Çözüm

İnsansız hava araçları ve alt sistemlerinin AR-GE ile üretim süreçlerinde öncü bir konumda bulunan AIROBOS Teknoloji, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda geliştirdiği dron barınağını tanıttı. Bu yenilikçi sistem, dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Otonom Çalışma ve Kalite

Dron barınağı, otonom çalışma yeteneği ve yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları ile donatılmıştır. Uzaktan kontrol altyapısı sayesinde, hava koşullarını anlık olarak değerlendirebilir ve batarya değişimini otomatik olarak gerçekleştirir. Böylece, operatör müdahalesine ihtiyaç duymaksızın güvenilir ve verimli bir operasyon gerçekleştirme imkanı sunar.

AIROBOS Teknoloji Genel Müdürü’nden Açıklamalar

AIROBOS Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Kolcu, 2015 yılından bu yana dronların alt sistemlerine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Geliştirdikleri dron barınağını endüstriyel hale getirme hedefleri doğrultusunda kamu kurumları, güvenlik güçleri ve savunma sanayiyle demolar gerçekleştirdiğini ifade etti.

İlk Siparişler ve Yeni Pazarlar

Kolcu, dron barınağına yönelik ilk siparişleri bu yıl almaya başladıklarını ve müşterilerine yerinde hizmetler sunduklarını aktardı. Savunma sektöründe yeni müşteriler kazanma hedefleri olduğunu belirten Kolcu, dronun uzaktan tamamen otonom yönetim imkanı sunduğunu ve bu sayede müşterilerinin operasyonel verimliliğini artırdığını vurguladı.

İnşaat ve Enerji Sektöründeki Kullanım Alanları

Dron barınağının ilk kullanıcısının inşaat ve enerji sektörü olacağını açıklayan Kolcu, bu alanlarda ciddi bir talep olduğunu aktardı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından büyük bir kolaylık sağladıklarını ve santrallerdeki arızaları tespit edebilme yetenekleri ile kullanıcılara hızlı geri dönüşler sağladıklarını ifade etti.

Risk Yönetimi ve Kullanıcılara Kolaylık

Kullanıcıların dron kullanırken yaşadığı risk kaygılarını ortadan kaldırmak için dron barınağını geliştirdiklerini belirten Kolcu, bu tasarımın rekabet güçlerini artırdığını ve kullanıcıların işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi. Farklı teknoloji ve ürünlerin entegrasyonu için de çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

İnsansız hava aracı ve alt sistemlerinin AR-GE ve üretim süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüp kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan AIROBOS Teknoloji, çalışmalarını 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıttı.

İnsansız hava aracı ve alt sistemlerinin AR-GE ve üretim süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüp kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan AIROBOS Teknoloji, çalışmalarını 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıttı.