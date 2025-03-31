DSİ, 2023'te 20 Pilot Sahada Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Kuracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama altyapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde yapay zeka destekli otomasyon çalışmalarını artırma hedefini duyurdu. Bakan Yumaklı, "Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarımsal üretim verimliliğini artırmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyonu projelerinin yaygınlaştırıldığı vurgulandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, önümüzdeki dört yıllık süreçte su ve sulama amaçlı toplam 1483 tesis yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Yıl Sağlanan Tasarruflar

Adana, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde gerçekleştirilen sulama otomasyonu projeleri, toplam 45 bin dekar alanı kapsıyor ve geçen yıl tamamlanarak işletmeye alındı. Bu projeler sayesinde yaklaşık %40 düzeyinde su tasarrufu sağlandı.

Bu yıl ise DSİ, 7 bölgede 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulama otomasyon sistemini hayata geçirecek. Otomasyon sistemi, istenilen zaman ve sürelerde sulama yaparak güneş ışınlarının etkisini azalttığı anlarda suyun buharlaşmasını önlemektedir.

Maliyetler ve Enerji Tasarrufu

Otomasyon, su kullanımı optimizasyonu sağlayarak maliyetleri düşürmekte, gereksiz enerji tüketimini engelleyerek sulama sistemindeki ekipmanların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ’nin küresel iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine dikkat çekerek, yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Yumaklı, "Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir imkan. Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz" diye konuştu.