DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,04 0,51%
ALTIN
3.798,1 -0,83%
BITCOIN
3.093.292,19 1,25%

DSİ, 2023'te 20 Pilot Sahada Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Kuracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama otomasyon sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyor. 20 pilot saha ile su tasarrufu sağlanacak.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:50
DSİ, 2023'te 20 Pilot Sahada Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Kuracak

DSİ, 2023'te 20 Pilot Sahada Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Kuracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sulama altyapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde yapay zeka destekli otomasyon çalışmalarını artırma hedefini duyurdu. Bakan Yumaklı, "Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarımsal üretim verimliliğini artırmak ve su kaynaklarını korumak amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyonu projelerinin yaygınlaştırıldığı vurgulandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, önümüzdeki dört yıllık süreçte su ve sulama amaçlı toplam 1483 tesis yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Yıl Sağlanan Tasarruflar

Adana, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde gerçekleştirilen sulama otomasyonu projeleri, toplam 45 bin dekar alanı kapsıyor ve geçen yıl tamamlanarak işletmeye alındı. Bu projeler sayesinde yaklaşık %40 düzeyinde su tasarrufu sağlandı.

Bu yıl ise DSİ, 7 bölgede 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulama otomasyon sistemini hayata geçirecek. Otomasyon sistemi, istenilen zaman ve sürelerde sulama yaparak güneş ışınlarının etkisini azalttığı anlarda suyun buharlaşmasını önlemektedir.

Maliyetler ve Enerji Tasarrufu

Otomasyon, su kullanımı optimizasyonu sağlayarak maliyetleri düşürmekte, gereksiz enerji tüketimini engelleyerek sulama sistemindeki ekipmanların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ’nin küresel iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine dikkat çekerek, yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Yumaklı, "Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir imkan. Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sahte Polis Üzerinde Dolandırıcılık Şüphesiyle Yakalandı
2
Roma'daki Tesla Bayisinde 17 Araç Alev Alev Yandı
3
İran, ABD'ye İsviçre Üzerinden Sert Nota Gönderdi
4
Faslılar Ramazan Bayramı'nı Geleneksel Coşkuyla Kutladı
5
Marine Le Pen Yolsuzluktan Suçlu Bulundu: 2027 Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Tehlikede!
6
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
7
Siyasi Partiler Ramazan Bayramı'nda AK Parti'yi Ziyaret Etti

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!