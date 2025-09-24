DSİ Yapıları Artvin'de Taşkın Hasarlarını En Aza İndirdi

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 19 Eylül'de Artvin'de etkili olan sağanak yağışların zararlarının, yapılan taşkın kontrol yapıları sayesinde sınırlı kaldığını bildirdi.

Yerinde inceleme ve yağış verileri

DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Borçka ve Murgul ilçelerinde meydana gelen heyelan ve taşkınların ardından bölgedeki taşkın kontrol yapılarını inceledi. Yıldız, Borçka'da metrekareye 114 kilogram, Murgul'da ise 93 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Bu büyüklükteki bir taşkını çok az hasarla geçirdik. Bunun başlıca nedeni, taşkın kontrol imalatlarıdır."

Geçirgen tersip bentleri ve ekosistem koruması

Yıldız, taşkınların yıkıcı etkisinin havzalardan gelen malzemeler olduğunu vurgulayarak, bu amaçla geçirgen tersip bentleri inşa edildiğini söyledi. Murgul ilçesinde 7 adet geçirgen tersip bendi yapıldığını aktaran Yıldız, "Bu sayede Murgul ilçemiz taşkın hadisesinden herhangi bir zarar görmedi. Can kaybı yaşanmadı." dedi.

Geçirgen tersip bentlerinin farkını şöyle açıkladı: Taşkın yokken su, bendin alt kısmında bulunan menfezlerden akmaktadır; bu da balıkların ve taşkına sebep olmayacak faydalı malzemenin geçişine izin vererek akarsu ekosistemini korumaktadır.

Barajların rolü ve genel korunma çalışmaları

Yıldız, Çoruh Nehri üzerinde bulunan 5 barajın enerji üretiminin yanı sıra taşkın riskini de azalttığını belirtti. Yıldız, "5 barajımızda üretilen enerjiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır. Barajlarımızın ikinci bir görevi de Çoruh Nehri'nden kaynaklı taşkın riskini sıfıra indirmiş olmasıdır." sözlerini kullandı.

Çoruh dışındaki vadilerde de tersip bendi yapıları inşa ederek taşkın riskini en aza indirmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldız, alınan önlemlerin taşkından sonra oluşabilecek zararların maliyetlerine göre çok düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca il genelinde 80'e yakın tersip bendi bulunduğunu sözlerine ekledi.