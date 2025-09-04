DOLAR
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

DSÖ, 31 Ağustos'taki deprem sonrası hayat kurtarıcı sağlık, su ve hijyen müdahaleleri için Afganistan'a 4 milyon dolar acil yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:20
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

Depremin yaralarını sarmak için sağlık, su ve hijyen desteği gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem sonrası hayat kurtarıcı müdahaleler için acilen 4 milyon dolar talep etti.

DSÖ'nün yazılı açıklamasında, fonun etkilenen bölgelerde hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri sağlamak, mobil sağlık hizmetlerini genişletmek ve su, sanitasyon ve hijyen faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, 31 Ağustos'ta doğuyu vuran 6 büyüklüğündeki depremin ardından operasyonların artırıldığı; 1457'den fazla kişinin öldüğü, 3 bin 394'ten fazla kişinin yaralandığı ve ölü ile yaralı sayıların artmasının beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, 6 bin 782'den fazla evin yıkıldığını, binlerce kişinin evsiz kaldığını ve hastanelerin çoğunluğu acil ameliyat ve kritik tıbbi bakım gerektiren ağır yaralılarla dolup taştığını vurguladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, Pakistan sınırındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Yerel yetkililer bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

DSÖ, talebin acil olduğunu yineleyerek uluslararası desteğe ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

