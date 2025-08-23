DOLAR
DSÖ: Gazze'de 15 bin 600'den Fazla Kişi Tıbbi Tahliyeye İhtiyaç Duyuyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere 15 bin 600'den fazla kişinin tıbbi tahliyeye ve özel bakıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:42
Tedros, acil erişim ve tahliyelerin artırılması çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki kritiklik üzerine uyarıda bulundu ve binlerce kişinin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla kişinin özel bakım için tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Kurum başkanı bu bilgileri Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

Ghebreyesus, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik durumdaki kişilere yönelik tıbbi tahliyeyi desteklediği için teşekkür etti.

Ghebreyesus'un ifadeleri şöyle: "Gazze'de hala 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla hasta, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'den ve daha fazla ülkeden tahliyelerin artırılmasına ve hayat kurtarıcı bakım sağlanmasına yardımcı olmak için erişimin artırılması çağrısında bulunuyoruz."

DSÖ Genel Direktörü ayrıca Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

