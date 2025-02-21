DSÖ: Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor

DSÖ, Gazze'de yarın başlayacak çocuk felci aşılaması için hazırlıkları tamamladı ve 591 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:35
DSÖ: Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de yarın başlaması planlanan çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını duyurdu.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının başlayacağına dair sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla ilgili olarak bir soruya yanıt veren Harris, "BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarımızla birlikte tüm hazırlıklarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocuk felci aşılaması için hazırlıkların hızla yapıldığını belirten Harris, Ghebreyesus'un hedefi doğrultusunda 10 yaş altındaki 591 binden fazla çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

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