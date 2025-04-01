DSÖ, Gazze'de Filistin Kızılayı Çalışanlarının Öldürülmesini Kınadı

DSÖ, Filistin Kızılayı Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 Filistin Kızılayı çalışanının görev başındayken İsrail saldırısında öldürülmesine sert tepki gösterdi.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının hedef alınmasına ilişkin X platformundan bir paylaşımda bulundu. Gazze'de yaşanan bu ölümcül saldırıyı kınayan Ghebreyesus, DSÖ'nün hâlâ kayıp olan Esad El Nassasra'nın sağlık durumu konusunda ciddi endişeler taşıdığını ifade etti.

Ghebreyesus, açıklamasında, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık çalışanları her zaman korunmalı. Bu meslektaşlarımızın ölümlerinin yasını tutuyoruz. Sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz," dedi.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'de ateşkesin yeniden başlaması çağrısını da yineleyerek, bölgedeki insani duruma dikkat çekti.