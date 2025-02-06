DSÖ, Gazze'de Tıbbi Tahliyelerin Acilen Hızlandırılmasını Talep Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Acil Çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de bulunan çok sayıda kritik hasta için tıbbi tahliyelerin hızlandırılması çağrısında bulundu. DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'den video konferans aracılığıyla BM gazetecilerine önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki Durum kritik

Peeperkorn, Gazze'deki yıkımın kayıt altına alınamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, burada bulunan 36 hastaneden 18'inin kısmen hizmet verebildiğini ifade etti. Gazze'deki durumun, BM personeli de dahil olmak üzere kimseyi etkilemediğini vurguladı. Herkesin kaygı bozukluğu ve depresyonla mücadele ettiğini fakat sadece 2 psikiyatristin bulunduğunu dile getirdi.

Ateşkes ve Yeniden Hizmete Başlayan Hastaneler

Peeperkorn, ateşkes anlaşmasının ardından bazı hastanelerin saldırılar nedeniyle işlevsiz hale getirildiğine dikkat çekerek, bu hastanelerin hızla tekrar hizmet vermeye başlamasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

12 ila 14 Bin Hasta Tahliye Bekliyor

Peeperkorn, Gazze'deki yaklaşık 5 bin çocuğun da yer aldığı 12 ila 14 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bu hastaların yarısının, saldırılar nedeniyle yaralandığını, diğerlerinin ise kronik hastalıklar içinde mücadele ettiğini aktardı.

Yetersiz Tahliyeler Üzerine Uyarı

Refah Sınır Kapısı'nın tahliyeler için açıldığını belirten Peeperkorn, “Ancak bu yeterli değil. Tıbbi tahliyeleri hızlandırmalıyız. Daha fazla tıbbi koridora ihtiyacımız var,” dedi.

Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırılar

Peeperkorn, DSÖ'nün saldırıları kimin düzenlediğini tespit edemediğini, ancak Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık tesislerine 670 saldırı yapıldığını ve bu durumun 886 ölüme ve 1355 yaralanmaya yol açtığını belirtti.

ABD'nin DSÖ'ye Çekilme Kararı

ABD'nin DSÖ'den çekilme kararı üzerine Peeperkorn, bu kararı gözden geçireceklerine inandığını belirterek, toplumların izolasyon değil işbirliğine odaklanması gerektiğini vurguladı.