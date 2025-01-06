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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki Çocuklar Savaşın Bedelini Ödüyor

Tedros Ghebreyesus, Gazze’deki çocukların savaş nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekti ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:51
DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki Çocuklar Savaşın Bedelini Ödüyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'deki Çocuklar Savaşın Bedelini Ödüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocukların savaş koşulları altında hayatlarını kaybettiğine dair endişelerini dile getirdi. Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki çocukların acı durumunu vurguladı.

Tehlike Altındaki Bebekler

Ghebreyesus, Gazze'de Aralık 2024'te doğan bebeklerden 7'sinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini ve daha birçok bebeğin tehlike altında olduğunu belirtti. "Her çocuk sağlıklı ve güvenli bir hayata başlamayı hak ediyor. Ancak Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor." şeklinde konuştu.

Ateşkes Çağrısı

Genel Direktör, Gazze'de ateşkes sağlanması için acil bir çağrıda bulundu. İnsan sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini ifade ederek, uluslararası toplumun bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

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