DSÖ, İsrail'i Gazze'den Tıbbi Tahliyeleri Kolaylaştırmaya Çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 12 binden fazla hastanın tıbbi tahliye için beklediğine vurgu yaparak, İsrail'e bu sürecin hızlanması için adımlar atma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık durumunun kritik halde olduğunu belirttiği açıklamasında, İsrail'in sürdürdüğü yoğun saldırıların sağlık hizmetlerini daha da zorlaştırdığını ifade etti. DSÖ'nün Gazze'deki hastaların hayat kurtarıcı tedavi için acil tahliyeye ihtiyaç duyduğu yönündeki uyarılarına rağmen, bu tahliyelerin hızının yetersiz kaldığına dikkat çekti.

"Ekim 2023 itibarıyla yalnızca 5 bin 383 hasta tahliye edildi ve bunların yalnızca 436'sı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana gerçekleştirildi. Gazze'de 12 binden fazla kişi hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. Eğer bu hız devam ederse, binlerce çocuk da dahil olmak üzere bu kritik hastaların tahliyesi 5-10 yıl gibi bir sürede gerçekleşecek," diyen Ghebreyesus, hastaların durumunun kötüleştiğini ve bazılarının hayatını kaybettiğini de ifade etti.

Ghebreyesus ayrıca, 31 Aralık 2024 tarihinde 55 hasta ve 72 refakatçiyi Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) tahliye ettiklerini belirtti.

Sağlık hizmeti sunma konusundaki desteklerinden ötürü, BAE, Mısır, Katar, Türkiye, Cezayir, İtalya, Romanya, İspanya, İrlanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Tunus, Umman, Ürdün ve ABD'ye teşekkür etti.

Ghebreyesus, İsrail'e ayrıca şu çağrıda bulundu: "İsrail, hastaların, özellikle çocukların, reddedilmemesi için tıbbi tahliye onay oranını artırmalı, bu süreci hızlandırmalı ve güvenli tıbbi tahliyeler için tüm olası koridorların ve sınır geçişlerinin kullanılmasına izin vermelidir. Tüm ülkeleri ise hastaları kabul ederek ve daha fazla acı ile ölümü önlemek için özel sağlık hizmeti sağlamaya davet ediyorum."