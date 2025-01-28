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DSÖ: KDC'deki Çatışmalar Kolera Riskini Artırıyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, KDC'deki çatışmaların kolera yayılma riskini artırdığını ve sağlık tehditlerini büyüttüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:29
DSÖ: KDC'deki Çatışmalar Kolera Riskini Artırıyor

DSÖ'den KDC'deki Kolera Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında süren çatışmaların, ülkede koleranın yayılma riskini artırdığını açıkladı.

Yerinden Edilmeler Tehlikeyi Büyütüyor

Ghebreyesus, KDC'deki gelişmelere ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve çevresindeki artan şiddetin çok sayıda insanı yerinden ettiğini vurguladı. "Yüz binlerce kişi, tekrar yerinden olmaya zorlandı. Kızamık ve sıtma, özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yerinden edilmeler, kolera yayılma riskini de arttırıyor," ifadelerinde bulundu.

Şiddet Sağlık Çalışmalarını Etkiliyor

Ghebreyesus, meydana gelen şiddet olaylarının M çiçeği (Mpox) için temas takibi ve enfeksiyon önleme faaliyetlerini de zora soktuğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıldan bu yana Kuzey ve Güney Kivu'da 20 binden fazla şüpheli Mpox vakası kaydedildi. Bu vakaların 6 binden fazlasının ise son 6 haftada görüldüğünü aktardı.

Hızla Yaygınlaşan Tehlike

Ghebreyesus, "Artan riske rağmen ekiplerimiz, yerel sağlık çalışanlarıyla birlikte hayat kurtarıcı hizmetler sunmaya devam ediyor. Tüm tarafları, sağlık ve insani yardım personelini, hastaları ve sağlık tesislerini korumaya çağırıyoruz. Unutmayın ki barış, en iyi ilaçtır," dedi.

KDC'deki Çatışmaların Arka Planı

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında büyüyen bir şiddet döngüsüne işaret ediyor. Yıl başından beri 400 binden fazla kişi yerinden edildi. M23, bölgedeki birçok kasaba ve köyü kontrol altına aldı ve son olarak Goma'nın elektriksiz ve susuz kalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddediyor.

M23, Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından ortaya çıktı ve büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesine mensup Tutsilerden oluşuyor.

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