DSÖ: KDC'nin Doğusunda 70'ten Fazla Sağlık Tesisi Çatışmalarda Hasar Gördü

Çatışmalar Sağlık Tesislerini Vurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Boureima Hama Sambo, 23 Mart Hareketi (M23) ile silahlı kuvvetler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Kuzey-Kivu eyaletinde 70'ten fazla sağlık tesisinin hasar gördüğünü veya yok edildiğini duyurdu.

Güvenlik Sorunları ve Sağlık Hizmetleri

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Sambo, bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. DSÖ'nün sahada kalmaya ve hayat kurtarıcı tıbbi hizmetler sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Sambo’nun yaptığı açıklamada dikkat çekici noktalar şunlar: "Kuzey-Kivu'daki sağlık tesislerinin 70'ten fazlası hasar gördü veya yok edildi. Buradaki bir klinik geçici olarak silahlı gruplar tarafından ele geçirildi. Bu bölgedeki yetersiz beslenme, her 4 kişiden 1'inin akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bir sağlık sorunu."

DSÖ'nün Acil İhtiyaçları

Goma Havalimanı kapanmadan önce DSÖ'nün 25 Ocak'ta tıbbi yardımlarını gönderebildiğini vurgulayan Sambo, KDC'deki temel sağlık hizmetlerinin karşılanabilmesi için 50 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.