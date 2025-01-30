DSÖ: KDC'nin Goma Şehrindeki Durum Endişe Verici

Goma'daki Endişe Verici Durum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların devam etmesi nedeniyle Goma kentindeki durumun giderek daha endişe verici hale geldiğini bildirdi.

Sosyal Medyada Açıklama

DSÖ, KDC'de yaşananlara dair sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Bu bölgede yaşanan şiddetin artması ile birlikte Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki durumun son derece kritik olduğu vurgulandı. Yapılan paylaşımda, "Buradaki insanlar endişeli." ifadesine yer verildi.

Tıbbi Tedavi Erişimi Sorunu

DSÖ'nün açıklamasında, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin çok üzerinde hasta kabul ettiği belirtilerek, kolera, kızamık ve M çiçeği virüsü (Mpox) gibi hastalıkların yayılma riskinin arttığına dikkat çekildi.

Yardım Çabaları

DSÖ, etkilenen alanlarda sağlık ortaklarıyla koordinasyon sağladığını, 2 bin yaralı ve 10 bin kolera hastasının tedavisi için gerekli malzemelerin gönderildiğini belirtti.

KDC'deki Çatışmaların Son Durumu

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılamaz hale getirdi.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla oluşan M23, bu tarihten sonra anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.