DSÖ M Çiçeği ve Kovid-19 Bulaşma Farklarını Açıkladı

DSÖ'den M Çiçeği ve Kovid-19 Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsü ile Kovid-19 virüsü arasındaki bulaşma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, iki virüsün bulaşma şekillerinin farklı olduğunu vurguladı.

Bulaşma Yöntemleri Arasındaki Fark

Maria Van Kerkhove, "M çiçeği virüsü, hava yoluyla değil, temas yoluyla bulaşır. Bu nedenle, Kovid-19 ile benzer bir durum yaşamadığımızı görmekteyiz. Enfekte bir kişiyle temas etseniz bile, herkesin M çiçeği virüsünü kapacağı anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Kerkhove, M çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için doğru bilgi ve uygulamaların önemine dikkat çekti. M çiçeği virüsünün daha önce de görüldüğünü belirten Kerkhove, DSÖ'nün bu virüsü uluslararası sağlık acil durumu olarak ilan ettiğini vurguladı.

Afrika'daki Durum

DSÖ Afrika Bölgesi'ndeki Acil Olaylar Yönetimi Lideri Otim Patrick Ramadan, M çiçeği virüsünün özellikle çocukları etkilediğini kaydederek, "Burundi'deki vakaların yüzde 30'u 18 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Bu durum çok endişe verici." dedi.

Ramadan, Afrika ülkelerinde M çiçeği aşılamasının önemini vurgularken, ihtiyaç duyulan aşı miktarına ulaşılamadığını belirtti. DSÖ, şu anda M çiçeğine karşı MVA-BN ve LC16 aşılarının kullanımını önermektedir. Risk altındaki ve yüksek bulaşma riski taşıyan grupların aşılanmasının aciliyetine dikkat çekti.