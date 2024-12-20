DSÖ: Suriye'de Acil İnsani İhtiyaçlar Büyüyor

DSÖ: Acil İnsani İhtiyaçlar Hızla Artıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Suriye'deki Temsilci Vekili Christina Bethke, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan tarihi süreçte, ülkede insani ihtiyaçların çok büyük ve acil halde devam ettiğini vurguladı.

Bethke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye için tarihi bir süreçte Şam'da bulunduğunu belirten Bethke, Suriye halkının dayanıklılığı ve geleceğe dair umutlarının net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Bethke, "Son 12 gün içinde Suriye halkının bir araya gelmesine ve dönüşlerinin sevincine tanık oldum. Onların gelecekte ne olacağına dair belirsizliklerle ilgili endişelerini de gördüm." dedi.

DSÖ'nün bu zorlukların ortasında kararlı bir şekilde Suriye'ye desteğini sürdürdüğüne değinen Bethke, hayat kurtarıcı yardımlar ve en çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini ulaştırmanın yanı sıra Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmalarına yardım ettiklerini kaydetti.

Bethke, DSÖ ekiplerinin dün İdlib'de bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Ekipler, son zamanlardaki çatışmaların tırmanması sırasında can damarı haline gelen hastaneleri ziyaret etti. Hayat kurtarmak için yorulmadan, sıklıkla saldırı altında çalışan özverili cerrahlarla bir araya geldiler. Bir cerrah, kapıdan içeri giren bir hastanın 'Nihayet geceleri uyuyoruz, artık bombalanma endişesi yaşamıyoruz.' sözlerini bizimle paylaştı."

Suriye dünyada en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele etmekte olup, ülkede sağlık altyapısının ciddi şekilde zorlandığını ve hastanelerin yarısından fazlasının işlevsiz durumda olduğunu kaydetti.