DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısına Tepki

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kesin Mesaj

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik yapılan çağrıyı değerlendirdi. Aksakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye bu kararlılığından taviz vermemeli, en kısa zamanda bu sorunu gündemimizden çıkarmalıdır," ifadelerini kullandı.

Çağrının Kapsamı ve Diğer Yapılar

Aksakal, Abdullah Öcalan tarafından yapılan çağrının yalnızca PKK'yı kapsadığını, ancak PYD, YPG, KCK ve SDG gibi diğer terör örgütlerinin bu çağrının dışında bırakıldığını belirtti. Aksakal, Öcalan'ın, "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" şeklindeki ifadesinin, aslında sözde Kürt sorunu olarak adlandırdıkları bir sorunun varlığını reddettiğini vurguladı.

Siyasi Uzantılara Da Feshetme Çağrısı

Aksakal, "Bu durumda yalnızca PKK'nın değil, siyasi uzantısı olan HDP/DEM'in de kendini feshetmesi gerekir." şeklinde konuştu. Çağrının karşılığına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini belirten Aksakal, toplumsal umut yaratmak için "makul bir süre" beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Amerika'nın Oyununa Gelmemeliyiz

Aksakal, Suriye’nin kuzey-doğusundaki bölücü SDG terör örgütü sözcülerinin de bu çağrıyı kendilerine yönelik görmediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı durumun bir Amerikan oyunu olduğunu iddia eden Aksakal, Türkiye’nin bu oyuna gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Bir Türkiye Vurgusu

Aksakal son olarak, "Yeniden terörsüz Türkiye hedefindeki tüm terör ve bileşen unsurları hangi topraklar üzerinde olursa olsun, yakın coğrafyadan tamamen silinmelidir." ifadesiyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu ve Türkiye’nin kararlılığını sürdürmesi gerektiğini yineledi.