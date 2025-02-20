Düğünde Havaya Ateş Eden Sanığa 19 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Konya'da düğünde ateş açtığı mermiyle bir kişinin ölümüne neden olan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:35
Düğünde Havaya Ateş Eden Sanığa 19 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Konya'da Düğün Kavgası Sonrası Cezası Belli Oldu

Konya'da, düğünde havaya açtığı ateşle bir kişinin ölümüne yol açan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet O., tutuksuz yargılanan Rahim M. ve Furkan K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanığın Suçsuz Olduğunu İddia Etti

Duruşmada ifadesini veren sanık Mehmet O, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. İddia makamının mütalaasını yinelediği esnada mahkeme heyeti, Mehmet O'yu “olası kastla öldürme” suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.

Diğer Sanıklar Hakkında Kararlar

Olayda suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanan Rahim M'nin cezası 5 ay hapse çevrilmesine rağmen ertelendi. Furkan K. ise benzer suçtan beraat etti.

Olayın Gelişimi

Olay, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 30 Eylül 2023'te meydana geldi. Yakınının düğününe katılan Mazhar Uğurlu, havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra 3 Ekim'de

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