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Duhok'ta PKK'nın Saldırısında 2 Irak Askeri Hayatını Kaybetti

Duhok'ta PKK'nın terör saldırısında 2 Irak sınır muhafızı hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:15
Duhok'ta PKK'nın Saldırısında 2 Irak Askeri Hayatını Kaybetti

Duhok'ta PKK'nın Terör Saldırısı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, PKK'lı teröristler Zaho ilçesinde Irak sınır muhafız güçlerine hedef aldı. Olay sonucunda, 2 askerin yaşamını yitirdiği ve bir askerin de yaralandığı belirtiliyor.

Iraklı makamlardan, saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, durumun ciddiyetini artırıyor. Güvenlik güçlerinin bölgede arama tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

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