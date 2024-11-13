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Duisburg'daki Saldırıdan Sonra 12 Yaşındaki Türk Çocuğu İyiye Gidiyor

Almanya'nın Duisburg şehrinde saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Türk çocuğun sağlık durumu düzeldi. Taburcu olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:37
Duisburg'daki Saldırıdan Sonra 12 Yaşındaki Türk Çocuğu İyiye Gidiyor

Duisburg'daki Saldırı Sonrası Gelişmeler

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Türk vatandaşı Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Bakanlık, Ayşegül'ün yakında taburcu edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Sağlık Durumu ve Destek

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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