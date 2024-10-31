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Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı

BM, 5 bölgede felaket düzeyinde açlık riski uyarısında bulunarak, acil insani müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:56
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı

BM Raporu ile Açlık ve Kıtlık Riski

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan ortak rapor, dünya genelinde Felistin, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali gibi 5 kritik bölgede açlık tehlikesine dikkat çekti.

Açlık Noktaları Üzerine Erken Uyarı

Bologna merkezli bu BM kuruluşları, Kasım 2024 - Mayıs 2025 dönemi için hazırladıkları Açlık Noktaları raporunun son baskısını kamuoyuna sundu. Rapor, 22 ülke ve bölgede gıda güvensizliğinin genişleyeceğine işaret etti.

Filistin'de Durum Kritik

Raporda ayrıca, Filistin ve Sudan'daki gıda güvensizliğinin, yüz binlerce insanı tehdit etmeye devam ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle Kuzey Darfur'da bulunan Zamzam Kampı gibi yerlerde kıtlık tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde Korkutan Rakamlar

Gazze Şeridi'nde, 2,2 milyon nüfusun %91'inin (%86'sı) acute gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Bu durumu BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) üzerinden değerlendiren rapor, bölgedeki insanların %300'ünün kıtlık riski altında olduğunu göstermektedir.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Sistemler

Raporda, La Nina hava olayının 2025'e kadar iklimleri etkileyerek gıda sistemlerini tehdit edebileceği uyarısı yapıldı. Bu durum, aşırı gıda kıtlığına yol açabilir.

Pek Çok Ülkenin Endişe Verici Durumları

FAO ve WFP açıklamalarında, Çad, Lübnan, Myanmar, Mozambik, Nijerya, Suriye ve Yemen'de de kritik açlık durumları yaşandığı ve bu bölgelerde de acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

FAO ve WFP İcra Direktörlerinden Uyarılar

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, açlık noktasındaki durumun felaket olduğunu, insan hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti. Bu durumu düzeltmek için acil olarak yerel gıda üretiminin canlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise dünya liderlerine çağrıda bulunarak, açlık riski altındaki insanlara ulaşmak için gerekli kaynakların bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

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