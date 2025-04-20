Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla, 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'nde unutulmaz bir şenlik yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş sırasında, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülkelerin bayraklarını taşıyan çocuklar, coşku dolu anlar yaşattı. Ülkelerine özgü kıyafetlerle gelen çocuklar, geleneksel dans gösterileri sundu ve bu gösteriler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlikte ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Konser sırasında çocuklar, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar geçirdi.

Şenliğe katılan öğrencilerden Eylü İlkin Delibaş, farklı ülkelerden gelen çocuklar sayesinde yeni kültürlerle tanıştığını ifade etti. Diğer bir öğrenci Seda Çetinkaya ise, "Bence 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, çocukları ne kadar sevdiğini anlatan bir bayram" diyerek şenliğin önemine vurgu yaptı.

Öğrenci Erva Elif Erol da, 23 Nisan'ın tüm çocukların mutluluğun ve bayramlarını kutladığını dile getirdi.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülke bayraklarını taşıyan 30 ülkeden gelen çocuklar coşku dolu anlar yaşadı.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülke bayraklarını taşıyan 30 ülkeden gelen çocuklar coşku dolu anlar yaşadı.