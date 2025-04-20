DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.924,91 0,78%

Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi

30 ülkeden gelen çocuklar, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde renkli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:52
Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi

Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla, 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'nde unutulmaz bir şenlik yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş sırasında, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülkelerin bayraklarını taşıyan çocuklar, coşku dolu anlar yaşattı. Ülkelerine özgü kıyafetlerle gelen çocuklar, geleneksel dans gösterileri sundu ve bu gösteriler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlikte ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Konser sırasında çocuklar, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar geçirdi.

Şenliğe katılan öğrencilerden Eylü İlkin Delibaş, farklı ülkelerden gelen çocuklar sayesinde yeni kültürlerle tanıştığını ifade etti. Diğer bir öğrenci Seda Çetinkaya ise, "Bence 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, çocukları ne kadar sevdiğini anlatan bir bayram" diyerek şenliğin önemine vurgu yaptı.

Öğrenci Erva Elif Erol da, 23 Nisan'ın tüm çocukların mutluluğun ve bayramlarını kutladığını dile getirdi.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent...

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülke bayraklarını taşıyan 30 ülkeden gelen çocuklar coşku dolu anlar yaşadı.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent...

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülke bayraklarını taşıyan 30 ülkeden gelen çocuklar coşku dolu anlar yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi
2
Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı
3
Sancaktepe'de Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Diyarbakır'da Çocuklar, 3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği Düzenledi
5
Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
6
Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı
7
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!