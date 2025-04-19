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Dünya Çocukları Anıtkabir ve TRT'yi Ziyaret Etti

30 farklı ülkeden çocuklar, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Anıtkabir ve TRT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:31
Dünya Çocukları Anıtkabir ve TRT'yi Ziyaret Etti

Dünya Çocukları Anıtkabir'de Buluştu

30 farklı ülkeden gelen çocuklar, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşliğinde 47. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Anıtkabir'i ve TRT'yi ziyaret etti. Sobacı, dünya çocuklarına seslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Sunuldu

İlk olarak Anıtkabir'e giden Sobacı ve çocuklar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu. Çocuklarla
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Mesajındaki Umut Dolu Sözcükler

Sobacı, deftere yazdığı mesajında, "Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sobacı, çocukların yüzlerindeki tebessümün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bir çocuğun tebessümüyle güzelleşmeyecek tek bir hayat bile yoktur." dedi.

TRT Genel Müdürlüğü'nde Unutulmaz Anlar

Anıtkabir ziyaretinin ardından çocuklarla birlikte TRT Genel Müdürlüğü'ne geçen Sobacı, burada onlara hediyeler verdi. Yüzlerindeki gülümsemenin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Sobacı, “Türkiye'de güzel anılar biriktirin.” dedi. Konuşmasının devamında, Filistinli çocuklar ve dünya çocukları için barış diledi.

Etkinlik sonunda, çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Sobacı’ya takdim ederek ziyaretlerini taçlandırdılar.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT...

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında 30 farklı ülkeden çocuklarla, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sobacı ve 30 farklı ülkeden çocuklar, bu yıl 47'ncisi düzenlenen çocuk şenliği çerçevesinde ziyarette bulundukları Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT...

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında 30 farklı ülkeden çocuklarla, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sobacı ve 30 farklı ülkeden çocuklar, bu yıl 47'ncisi düzenlenen çocuk şenliği çerçevesinde ziyarette bulundukları Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

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