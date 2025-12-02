Dünya Engelliler Günü: Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nde Özel Bireylerle Kurabiye Atölyesi

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü, Dünya Engelliler Günü'nde özel bireylerle kurabiye ve dokuma atölyesi düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:50
Dünya Engelliler Günü'nde Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nde Kurabiye Etkinliği

"Engelleri Aşıyoruz, Mutluluğu Paylaşıyoruz" sloganıyla özel bireyler ağırlandı

Siirt Olgunlaşma Enstitüsüne davet edilen özel bireyler, mutfağa girerek yaptıkları kurabiyelerle ağızları tatlandırdı. Enstitüde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem kurabiye hem de kilim atölyesinde dokuma işleri yaparak yeteneklerini sergiledi.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu farkındalıkla beraber onlarla kurabiye etkinliği hazırlamak istedik. Güçlerimizi birleştik. Birlikte çok daha güzel işler yapabileceğimizi ifade etmek istedik ve onlarla beraber azı oluşturduk. Mutfak atölyemizde kurabiye hazırladık. Kurabiyenin üzerine şekillendirmeler yaparak onların iş duygularını dışa vurmalarını sağlamaya çalıştık"

Etkinlikte yer alan özel bireylerin görüşleri de dikkat çekti. Nurcan Bulut (21) atölyeyi anlatarak, "Her şey yaptık. Mutlu oldum. Şimdi kurabiyemizi yiyeceğiz" dedi.

Yusuf Bulut (20) ise, "Mutlu oldum ve beğendim. Onlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muhammed Çelik (13) de, "Kurabiye yaptık çok güzeldi, leziz olmuştu. Hepsini yedim elimize sağlık" diyerek memnuniyetini aktardı.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği bu tür etkinlikler, hem farkındalık yaratmayı hem de özel bireylerin beceri ve özgüvenlerini desteklemeyi amaçlıyor.

