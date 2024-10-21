Dünya Genelinde Açlık Sorunu: 735 Milyon İnsan Etkileniyor

BM'den Açlık Alarmı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, küresel ise açlık sorunu hakkında endişe verici veriler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde.

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