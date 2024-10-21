Dünya Genelinde Açlık Sorunu: 735 Milyon İnsan Etkileniyor

BM'den Açlık Alarmı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, küresel ise açlık sorunu hakkında endişe verici veriler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde.
Gıda İhtiyacına Yeterli Kaynak Var
Türk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, dünyada yeterli gıda kaynağının mevcut olduğunu, ancak bu kaynakların büyük bir kısmının israf edildiğini vurguladı. "Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde" Volker Türk, gıda hakkının sağlanabilmesi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceliklendiren bir sisteme geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, açlık sorununu çözmede önemli bir adım olarak görülüyor.
Gıda Hakkı İçin Yeni Bir Sistem Gerekiyor
Volker Türk, gıda hakkının sağlanabilmesi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceliklendiren bir sisteme geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, açlık sorununu çözmede önemli bir adım olarak görülüyor.