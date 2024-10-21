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Dünya Genelinde Açlık Sorunu: 735 Milyon İnsan Etkileniyor

BM, 735 milyon kişinin açlık çektiğini ve milyonlarca kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:15
Dünya Genelinde Açlık Sorunu: 735 Milyon İnsan Etkileniyor

BM'den Açlık Alarmı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, küresel ise açlık sorunu hakkında endişe verici veriler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde.

Gıda İhtiyacına Yeterli Kaynak Var

Türk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, dünyada yeterli gıda kaynağının mevcut olduğunu, ancak bu kaynakların büyük bir kısmının israf edildiğini vurguladı. "Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde"

Gıda Hakkı İçin Yeni Bir Sistem Gerekiyor

Volker Türk, gıda hakkının sağlanabilmesi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceliklendiren bir sisteme geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, açlık sorununu çözmede önemli bir adım olarak görülüyor.

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