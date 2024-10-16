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Dünya Gıda Günü'nde Sürdürülebilir Tarım Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Dünya Gıda Günü'nde gıda israfına dikkat çekerek, sürdürülebilir tarımın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:14
Dünya Gıda Günü'nde Sürdürülebilir Tarım Vurgusu

Dünya Gıda Günü Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle önemli bir mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gıdanın en değerli hazinelerimizden biri olduğunu belirterek, toplumun bu değere sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Birlikte Hareket Edelim

Bakan Yumaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gelecekteki sofralarımızı bugünden israf etmemeliyiz. Gelin, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde bir adım atalım, elimizdeki en değerli hazinelerden olan gıdamıza hep birlikte sahip çıkalım. Hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı israftan uzak, sürdürülebilir ve bereketli kılalım."

Sınırlı Kaynakların Önemi

Yumaklı, sürdürülebilir yaşamın temelinin gıda ve suyun korunması olduğunu ifade ederken, sınırlı kaynakların etkin ve bilinçli şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. "Bugünün dünyasında, israfı önlemek ve kaynakları verimli kullanmak herkesin ortak sorumluluğudur" diyen Bakan Yumaklı, toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

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