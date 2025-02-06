Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

Dünya Gıda Programı'ndan Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki milyonlarca insana yönelik insani yardımların arttırılması için uluslararası destek çağrısında bulundu. Skau, Gazze'deki insanların hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri adına gerekli yardımların sağlanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Gazze Ziyareti ve Durum Değerlendirmesi

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau'nun iki günlük Gazze ziyareti sırasında Cebaliye, Gazze Şehri ve Han Yunus'ta bulunduğu belirtildi. Burada BM kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelen Skau, Gazze'deki mevcut durumu değerlendirdi.

Skau, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının önemli bir adım olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydederek, "İhtiyaçların boyutu çok büyük ve ilerleme devam etmeli. Ateşkes sürmeli. Eski duruma geri dönemeyiz. Gıda dışındaki kritik alanlarda; su, temizlik, barınma, hatta çocukların yeniden okula dönmesi konusunda birlikte çalışmalıyız. WFP, lojistik uzmanlığıyla tüm çabaları desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Yeniden İnşa İçin Uluslararası Destek Gereksinimi

Skau, WFP ve diğer insani yardım kuruluşlarının Gazze halkının kendi kendine yeterliliklerini artırmak için gerekli yardımları sunmalarının elzem olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma yaptığı çağrıda, "Gazze halkının gücü, direnci ve yeniden inşa etme kapasitesi eşsizdir. Yardımlarımız, onların hayatlarını yeniden inşa etmeleri için ilk adımları desteklemeye yönelik olmalıdır; ancak bunun için finansmana ihtiyacımız var.” dedi.

Ayrıca, WFP’nin 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten bu yana Gazze'ye 15 bin tondan fazla gıda ulaştırdığı ve 525 binden fazla kişiye gıda paketleri, sıcak yemekler ve nakit desteği sağladığı belirtildi. WFP, un ve yakıt temin ederek Gazze’de 22 fırın işletiyor ve ailelerin gıda dışındaki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakit yardımları gerçekleştiriyor.