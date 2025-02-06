DOLAR
35,87 0,03%
EURO
37,34 0%
ALTIN
3.293,37 0,36%
BITCOIN
3.475.362,63 0,66%

Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki insani yardımın artırılması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:08
Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

Dünya Gıda Programı'ndan Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki milyonlarca insana yönelik insani yardımların arttırılması için uluslararası destek çağrısında bulundu. Skau, Gazze'deki insanların hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri adına gerekli yardımların sağlanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Gazze Ziyareti ve Durum Değerlendirmesi

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau'nun iki günlük Gazze ziyareti sırasında Cebaliye, Gazze Şehri ve Han Yunus'ta bulunduğu belirtildi. Burada BM kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelen Skau, Gazze'deki mevcut durumu değerlendirdi.

Skau, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının önemli bir adım olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydederek, "İhtiyaçların boyutu çok büyük ve ilerleme devam etmeli. Ateşkes sürmeli. Eski duruma geri dönemeyiz. Gıda dışındaki kritik alanlarda; su, temizlik, barınma, hatta çocukların yeniden okula dönmesi konusunda birlikte çalışmalıyız. WFP, lojistik uzmanlığıyla tüm çabaları desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Yeniden İnşa İçin Uluslararası Destek Gereksinimi

Skau, WFP ve diğer insani yardım kuruluşlarının Gazze halkının kendi kendine yeterliliklerini artırmak için gerekli yardımları sunmalarının elzem olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma yaptığı çağrıda, "Gazze halkının gücü, direnci ve yeniden inşa etme kapasitesi eşsizdir. Yardımlarımız, onların hayatlarını yeniden inşa etmeleri için ilk adımları desteklemeye yönelik olmalıdır; ancak bunun için finansmana ihtiyacımız var.” dedi.

Ayrıca, WFP’nin 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten bu yana Gazze'ye 15 bin tondan fazla gıda ulaştırdığı ve 525 binden fazla kişiye gıda paketleri, sıcak yemekler ve nakit desteği sağladığı belirtildi. WFP, un ve yakıt temin ederek Gazze’de 22 fırın işletiyor ve ailelerin gıda dışındaki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakit yardımları gerçekleştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
3
Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti
5
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
6
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
7
Emeklilik için 3600 prim günü yeter! 1998 sonrası girişlilere SGK'dan yeni tablo

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!