Dünya Kadınlar Günü'nde Bakanlıktan Farkındalık Projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Farkındalık Çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm illerde kamusal alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, billboardlar, dijital panolar ve çeşitli görseller şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Kampanya Sloganı "Kadınlarla Yükselen Türkiye"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yürütülen farkındalık çalışması çerçevesinde billboard ve dijital panolara "Kadınlarla yükselen Türkiye" sloganı yazıldı. Bu mesaj, kadınların toplumda sahip olduğu önemi vurgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Paylaşımda ayrıca, çeşitli kentlerden farkındalık çalışmasına ait fotoğraflara da yer verildi. Bu etkinlikler, kadınların toplumsal hayattaki yerinin önemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için önemli bir adım olarak görüldü.