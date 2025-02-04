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Dünya Kanser Günü'nde Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramaları ile erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:49
Dünya Kanser Günü'nde Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklama

Dünya Kanser Günü'nde Önemli Mesaj

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkedeki sağlık tesislerinde ve mobil tarama araçlarında ücretsiz kanser taramaları yapıldığını duyurdu. Bu uygulama ile pek çok kanser vakasının erken evrede tespit edilip tedavi sürecine hızla giriş yapıldığına dikkat çekti.

Erken Teşhisin Önemi

Memişoğlu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bu sayede birçok kanser vakasını erken aşamada tespit ederek tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlayabiliyoruz." dedi. Bu uygulamanın, kanserle mücadelede kritik bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Detaylı Bilgi İçin Başvuru

Sağlık Bakanı, kanser taramaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlara, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine başvurmalarını önerdi. Erken teşhisin kanser tedavisindeki önemi, bu merkezlerden alınacak bilgilere bağlı olarak artış gösterecektir.

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