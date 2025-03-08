Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Suriye'ye Destek Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye halkına destek için İslam dünyasına ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:40
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Suriye'ye Destek Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Suriye Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye halkının özgür bir devlet kurma yolundaki mücadelesine destek verilmesi ve ülkede kalıcı istikrarın sağlanması için İslam dünyası ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının tüm bileşenleriyle birlik olması, ortak bir irade doğrultusunda birleşmesi ve yıllardır süren çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın fedakârlıklarının boşa gitmemesi gerektiği vurgulandı.

Arap Dünyasına Birlik Çağrısı

Açıklamada, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası topluma, Suriye halkının yanında durma çağrısı yapıldı. Suriye halkının kazanımlarının korunması gerektiği ifade edildi.

Yeni Tehditler ve Müdahale İhtimali

Açıklamada, Suriye halkına yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığı belirtilerek eski rejimin kalıntılarının ve destekçilerinin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığına dikkat çekildi. Özellikle İsrail’in ve bölgedeki müttefiklerinin bu sürece müdahil olduğu, Suriye’de 'fitne çıkarmaya' çalıştığı vurgulandı. Suriye halkının birliğinin hem dini bir zorunluluk hem de ulusal bir gereklilik olduğu ifade edildi. "Suriye halkı, birlik olup bu oyunları boşa çıkarmalıdır," denildi.

Gazze ile Benzerlikler

Suriye’deki gelişmelerin Gazze’de yaşananlara benzerlik gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Suriye halkı, 60 yıldan uzun süredir zulüm, diktatörlük, işkence ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. Bugün hâlâ ülke içinde ve dışında büyük acılar yaşanıyor. Bu durum, Filistin’in Gazze bölgesinde işgalci İsrail’in işlediği suçlarla büyük benzerlik göstermektedir," denildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İslam dünyasının liderlerine, âlimlerine ve yetkililerine Suriye halkına destek verme çağrısında bulunularak, "İslam dünyasının önde gelen isimleri ve devlet yetkilileri, Suriye halkının yanında durmalı, barışı ve özgürlüğü desteklemelidir," ifadesi kullanıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ve dünya genelindeki özgür toplumların da Suriye halkının barış, güvenlik ve istikrar içinde yaşaması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Lazkiye ve Çevresindeki Olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor. Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etti.

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