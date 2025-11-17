Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

Etkinlik ve katılımcılar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Akçan ve yenidoğan bilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Anık, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri ile pediatri asistanlarıyla bir araya geldi.

Program boyunca prematüre bebeklerin hayata tutunma süreçleri öne çıkarıldı ve yenidoğan ekibinin bu süreçte üstlendiği kritik rol vurgulandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, mor renk teması ve farkındalık materyalleriyle donatılarak prematüre bebeklere yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı. Yenidoğan Bilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte prematüre bebeklere verilen önem bir kez daha altı çizildi.

