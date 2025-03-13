Dünya Türk İş Konseyi Bakü'de İftar Programı Düzenledi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirdi. Program, DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak'ın ev sahipliğinde, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar

Geceye Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra iş insanları katıldı. Ayrıca Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Bahrom Aşrafhanov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de etkinlikte yer aldı.

Bakan Amrullayev'in Mesajı

Düzenlenen programda söz alan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev, Türk meslektaşlarıyla bilim ve eğitim alanında yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı. Amrullayev, "Bu eğitim kurumları Azerbaycan'ın gelecekteki gelişimine büyük katkılar sunacaklar" diyerek, Türk devletlerinin desteğinin önemine dikkat çekti. Özellikle Karabağ Savaşı sonrası Türk devletleri tarafından yapılan eğitim yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Güçleniyor

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın büyüyen bir aileye dönüştüğüne dikkat çekti. Akgün, Türk iş insanlarının uluslararası arenada daha etkin olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Nereye gidersek Türk iş insanlarının yaptığı işleri görüyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Arınç'tan Destek Mesajı

Geceye katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Azerbaycan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arınç, DTİK'in faydalı faaliyetlerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve manevi temellere dayandığını ifade etti.

DTİK'in Vizyonu

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Altıparmak, DTİK'in dünya genelinde 85 ülkede temsilcilerinin bulunduğunu belirtti. Altıparmak, "Azerbaycan'daki Türk iş insanlarını bir araya getiren etkin bir platform olmayı amaçlıyoruz" diyerek, bu buluşmaların güç birliği oluşturacağını vurguladı.

Bu anlam dolu iftar programı, Türk dünyası arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenlendi. DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak'ın (sol 2) ev sahipliğindeki programa, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev (sol 3), eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (sağ 3), Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (ortada), Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iş insanları katıldı.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar programı düzenlendi. DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak'ın (sol 2) ev sahipliğindeki programa, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev (sol 3), eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (sağ 3), Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (ortada), Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iş insanları katıldı.