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Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı, Alanya'da 27 ülkeden 90 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:10
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın gözde etkinliği olan 2. etap, Antalya'nın Alanya İçesi'nde heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Yarışmanın yapıldığı alan, Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında yer alıyor ve şampiyonada 27 farklı ülkeden 90 yarışmacı boy gösteriyor.

Yarışmacılar, toplamda 4 gün sürecek bu organizasyonda 8'er sorti uçuş gerçekleştirerek hedefe en iyi şekilde iniş yapmaya çalışacaklar.

Şampiyona Koordinatörü Ergün Ulu, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 ülkeden 90 sporcunun mücadele ettiğini belirtti. Ulu, "Bu yarışma, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türk Hava Kurumu'nun büyük destekleriyle Alanya'ya geldi. Ayrıca bu yarışmada dünya rekoru da bekliyoruz," dedi. Ulu, 50'nci sıradaki sporcuların neredeyse sıfır puan alarak geriye düştüğüne dikkat çekerek, sporcular arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığını ifade etti.

Ergün Ulu, organizasyonun >"İnşallah kazasız, belasız bir şampiyona geçiririz" ifadelerini kullandı.

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya İçesinde...

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya İçesinde başladı.

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya İçesinde...

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya İçesinde başladı.

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