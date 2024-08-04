Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Antarktika'da Girdapta Sıkıştı

Dünyanın en büyük buz dağı A23a, Antarktika yakınlarında aylardır dönen bir girdaba yakalandı. Uzmanlar durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:00
Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Antarktika'da Girdapta Sıkıştı

Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Sıkıştı

Dünyanın en büyük buz dağı olarak tanınan A23a, 30 yıldan fazla bir süre hareketsiz kaldıktan sonra Antarktika yakınlarında bir girdaba yakalandı.

A23a'nın Tarihi ve Durumu

1986 yılında Antarktika kıyılarından koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan A23a, "buz adası" şeklinde uzun yıllar varlığını sürdürdü. Ancak 2022 yılının sonunda ilk kez hareket etmeye başladı. Şu anda ise uzmanların tanımladığı bir girdapta dönmeye devam ediyor.

Uzman Görüşleri

Bilim insanları, A23a'nın normalde güçlü okyanus akıntılarıyla hareket etmesi gerektiğini, fakat Antarktika'nın kuzeyine bağlı bir noktada saat yönünün tersine döndüğünü belirtiyor. Open Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Brandon, A23a'nın hemen parçalanmayacağını ve erimelerinin gecikeceğini ifade ediyor. Brandon, A23a için "Ölmeyi reddeden bir buzdağı" tanımını kullanarak, buz dağının direncini vurguladı.

Buz Dağının Ölçüleri

A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4.000 kilometrekare ve kalınlığı ise ortalama 400 metre olarak kaydedilmektedir. Bu boyutlarıyla A23a, çevresindeki diğer buz kütlelerinden oldukça büyük bir yapıya sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor