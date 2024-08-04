Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Antarktika'da Girdapta Sıkıştı

Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Sıkıştı

Dünyanın en büyük buz dağı olarak tanınan A23a, 30 yıldan fazla bir süre hareketsiz kaldıktan sonra Antarktika yakınlarında bir girdaba yakalandı.

A23a'nın Tarihi ve Durumu

1986 yılında Antarktika kıyılarından koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan A23a, "buz adası" şeklinde uzun yıllar varlığını sürdürdü. Ancak 2022 yılının sonunda ilk kez hareket etmeye başladı. Şu anda ise uzmanların tanımladığı bir girdapta dönmeye devam ediyor.

Uzman Görüşleri

Bilim insanları, A23a'nın normalde güçlü okyanus akıntılarıyla hareket etmesi gerektiğini, fakat Antarktika'nın kuzeyine bağlı bir noktada saat yönünün tersine döndüğünü belirtiyor. Open Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Brandon, A23a'nın hemen parçalanmayacağını ve erimelerinin gecikeceğini ifade ediyor. Brandon, A23a için "Ölmeyi reddeden bir buzdağı" tanımını kullanarak, buz dağının direncini vurguladı.

Buz Dağının Ölçüleri

A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4.000 kilometrekare ve kalınlığı ise ortalama 400 metre olarak kaydedilmektedir. Bu boyutlarıyla A23a, çevresindeki diğer buz kütlelerinden oldukça büyük bir yapıya sahiptir.