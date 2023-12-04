Dünyanın En Büyük Savunma Sanayi Şirketleri Listesi Yayınlandı: Listede 4 Türk Firma Var

SIPRI'nin 2022 yılında yayımladığı rapora göre, küresel savunma sanayisi, en büyük 100 şirketin silah ve askeri hizmet satışlarında bir azalma yaşayarak bir dönemin sona erdiğini gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 3,5'lik bir düşüşle toplam satışlar 597 milyar dolara geriledi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan dünya genelinde en çok silah ve askeri hizmet satışı gerçekleştiren 100 firma arasında 4 Türk şirket yer alıyor. Listeye dahil olan firmalar arasında ASELSAN 60. sıradan giriş yapıyor. Ardından ise Baykar 76,Türk Havacılık Uzay Sanayii firması 82 ve Roketsan 100. sırada yer alıyor. Listeye 76. sıradan giren Baykar'dan ise açıklama geldi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başarının sırrı teknolojik odaklanmada. Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Listenin Başını ABD Firmaları Çekiyor

Küresel savunma sektöründeki en büyük 100 şirket sıralamasında 2018 yılından bugüne ABD merkezli şirketlerin hakimiyeti dikkat çekiyor. Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics gibi ABD merkezli devler, listenin zirvesinde yer alıyor.

Ancak, 2022 itibarıyla ABD'li şirketlerin toplam silah ve askeri hizmet satışlarındaki yüzde 7,9'luk düşüşle birlikte, bu hegemonya bir miktar zayıflama gösterdi. ABD'li 42 şirketin 302 milyar dolarlık satış yaparak toplam satışların yüzde 51'ini gerçekleştirdiği belirlendi.

Çinli savunma şirketleri ise dikkate değer bir artış gösterdi. Listedeki 8 Çinli şirketin toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 108 milyar dolara yükseldi. NORINCO, AVIC ve CASC gibi Çinli üreticiler, ilk 10 içinde yer alarak küresel savunma sektöründeki etkilerini güçlendirdi.

Avrupa merkezli şirketler arasında Almanya'nın dikkat çekici bir performans sergilediği görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yeni silah alımlarına yönelen Alman şirketleri Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl, 2022'de yüzde 1,1'lik bir artışla 9,1 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Rus şirketleri ise veri eksikliği nedeniyle sınırlı bir şekilde değerlendirildi. Ancak, listeye dahil edilen iki Rus şirketinin toplam silah gelirlerinde yüzde 12'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

Türk Firmaların Satışlarında Artış

Geçtiğimiz yıl SIPRI tarafından açıklanan en büyük 100 savunma sanayisi şirketi listesine Türkiye'den katılan dört firma, ülkenin savunma sektöründeki güçlü yükselişini gösteriyor. ASELSAN, Baykar, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Roketsan, sırasıyla 60., 76., 82. ve 100. sıralarda yer alarak Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki uluslararası rekabetçiliğini kanıtladı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri, önceki yıla göre yüzde 22'lik bir artışla 5,5 milyar dolara yükseldi. Bu etkileyici büyüme, özellikle Baykar'ın insansız hava aracı (İHA) üretimindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Baykar, gelirlerinde yüzde 94'lük büyük bir artışla 76. sırada yer alarak Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki liderliğini pekiştirdi.

SIPRI'nin 1966 yılında kurulmuş olması ve çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi konularda uzmanlaşmış bir kuruluş olması, bu verilerin güvenilirliğini arttırıyor.















