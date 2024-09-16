Dünyanın En Yaşlı İnsanı: 116 Yaşındaki Tomiko Itooka

Dünyanın En Yaşlı İnsanı Artık Tomiko Itooka

Japonya'nın huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyasın ardından, "dünyanın en yaşlı insanı" unvanına sahip oldu.

Guinness Yetkilileri Ziyaret Etti

Guinness dünya rekorları tarafından yapılan bir açıklamada, 116 yaşındaki Tomiko'ya bu unvan ve sertifikası takdim edildi. Tomiko, huzurevinde kendisi için düzenlenen törende duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tomiko Itooka'nın Tarihi

İmparator Meiji döneminde dünyaya gelen Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yaşantısıyla da dikkat çekiyor. 32 yaşındayken savaşa katılan Tomiko, şimdi ise dünyanın en uzun yaşayan bireylerinden biri olarak tarihe geçti.

Maria Branyas'ın Mirası

117 yaşında kaybedilen İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos 2023 tarihinde hayata veda etmişti. Tam anlamıyla bir rekor kıran Branyas, yaşam süresiyle birçok insanı etkilemişti.