Dünyanın En Yaşlı İnsanı Tomiko Itooka, 116 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. Geçen yıl bu ünvanı elde eden Itooka'nın vefatı, Kyodo News tarafından bildirildi.

Hayatına Dair Bilgiler

Japonya'nın Hyogo eyaletinde huzurevinde yaşamını sürdüren Tomiko Itooka, 2024 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdırmıştı. Yetkililer, Tomiko'nun huzurevindeki yaşamına son verdiğini duyurdu.

İmparator Meiji döneminde dünyaya gelen Tomiko, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı. Itooka, unvanını kaybettiği için Eylül 2024'te 117 yaşında vefat eden İspanyol Maria Branyas'ın vefatından sonra almıştı.