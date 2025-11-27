Dünyanın İlk Patozu Giresun'da Aslına Uygun Restore Ediliyor

1940 yapımı fındık soyma makinesi, paslanma sonrası onarıma alındı

Fındık tarihinin en önemli mekanik yeniliklerinden biri kabul edilen ve dünyanın ilk fındık soyma makinesi olarak bilinen patoz, Giresun'da aslına uygun şekilde restore edilmeye başlandı.

Makine, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü tarafından 1937'de başlatılan çalışmalar sonucu 1940'ta üretilmiş ve deneme amaçlı olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmişti. Enstitüde yıllarca muhafaza edilen tarihi makine, zamanla paslanarak bozulmaya başlayınca koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Tadilat çalışmaları, Giresun Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ansam Irgat Makine Sanayi tarafından yürütülüyor.

Orhan Sarımetmetoğlu şöyle dedi: "Bu makine, 1937’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nde imalatına başlanıp 1940’ta tamamlanan, türünün ilk örneğidir. Deneme amacıyla Giresun Fındık Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş. Yıllarca korunmuş ancak doğal şartlar nedeniyle paslanıp yıpranmış. Bizden, orijinal plan ve projelerine göre yeniden yapılması istendi. Şu anda dünyanın ilk fındık patozunu ilk günkü görünümüne kavuşturmak için çalışıyoruz."

Tarihi makinenin tadilatının tamamlanmasının ardından tekrar Fındık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edileceği bildirildi.

