DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Duran'dan başsağlığı mesajı: Ali Boğa ve Mertcan Öztürk

Burhanettin Duran, iki ayrı kazada vefat eden Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:50
Duran'dan başsağlığı mesajı: Ali Boğa ve Mertcan Öztürk

Duran'dan başsağlığı mesajı: Ali Boğa ve Mertcan Öztürk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Sayın Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Sayın Mertcan Öztürk'ün iki ayrı kazada vefat etmelerinden dolayı derin üzüntü duydum. Sayın Boğa'ya ve Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos