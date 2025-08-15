Duran'dan başsağlığı mesajı: Ali Boğa ve Mertcan Öztürk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Sayın Ali Boğa ile AK Parti Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Sayın Mertcan Öztürk'ün iki ayrı kazada vefat etmelerinden dolayı derin üzüntü duydum. Sayın Boğa'ya ve Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."