Duran'dan Özel'e Tepki: 'Hakaret Dili Partinin Sorunlarını Örtmez'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'i hakaret dilini kullanmakla eleştirerek bunun CHP'nin sorunlarını örtemeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 00:14
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özgür Özel'in sözlerine sert çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Duran, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir."

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır. Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

