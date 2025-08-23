DOLAR
Duran: Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze İçin Hassasiyet Çağrısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze'deki insani krize dikkat çektiği mektubu paylaştı; mektup ağır insani dram ve çocuk ölümlerine vurgu yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:32
Duran: Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze İçin Hassasiyet Çağrısı

Duran: Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze İçin Hassasiyet Çağrısı

İletişim Başkanı paylaşımı ve Emine Erdoğan'ın mektubu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna’daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulundu."

Duran, paylaşımında ayrıca şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna’daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı."

Paylaşımında Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum. Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."

Duran, paylaşımında Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı.

