Duran: Erdoğan-Trump Görüşmesi 'Yapıcı ve Olumlu' — İkili İlişkilerde Önemli İlerleme

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımızın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin "gayet yapıcı ve olumlu bir çerçevede gerçekleşmiş, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler sağlanmıştır" dedi. Duran, iki lider arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortak perspektifin ziyaretin ön plana çıkan unsurları olduğunu vurguladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu ispatladığını belirtti.

“Gazze'deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur.” Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dış politikanın milli menfaatler temelinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillendiğini söyledi.

Duran, ayrıca "Bu yaklaşımın en net yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görülmüştür. Filistin üzerine en etkili konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımızın sözleri, uluslararası camiada büyük takdirle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımızın senelerdir en yüksek sesle ifade ettiği BM reformu konusu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump ile hem BM marjındaki Gazze toplantısında hem de ikili görüşmesinde Filistin konusunu geniş şekilde ele aldığını belirtti ve görüşmenin "gayet yapıcı ve olumlu" olduğunu bir kez daha yineledi.

Muhtemel dezenformasyon ve muhalefet eleştirisi

Duran, Türkiye'nin diplomatik cephede son bir haftadaki başarılarının bazı muhalif çevreler tarafından görmezden gelindiğini veya manipüle edildiğini söyledi. “CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir.”

Devamında, "Ülkemiz dış politikada prestij kazanırken, CHP'nin içeride ısrarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bilgi kirliliği üretmesi, hakikati perdelemeye çalışması sadece siyasi etik açısından değil, milli menfaatler açısından da ciddi bir sorundur" değerlendirmesini paylaştı. Duran, CHP seçmenine yönelik bu yaklaşımın millet nezdinde karşılık bulmayacağını vurguladı.