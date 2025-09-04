Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde

İletişim Başkanı'ndan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasında ABD'yi mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale çıkan Filenin Sultanlarını tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale çıkan Filenin Sultanlarını tebrik ediyor, final yolunda başarılar diliyorum. Yüreğinizle, emeğinizle ve azminizle nice başarılar kazanacağınız inancıyla yolunuz açık olsun."