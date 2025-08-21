Duran ve Akarca Görüşmesi: İletişim Başkanlığı'ndan İşbirliği Vurgusu

Görüşmede iletişim çalışmalarının güçlendirilmesi ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Duran, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Kamu Başdenetçisi Akarca'ya ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iletişim çalışmalarımızı güçlendirecek değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda etkin iletişim anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıda iletişim stratejilerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.