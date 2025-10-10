Durmuş Gümüş, Çankırı'da Kaligrafide 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' Oldu

Öğrencilerine örnek olmak için başladığı yolculuk

Durmuş Gümüş, Çankırı'da yaşayan emekli ilkokul öğretmeni olarak öğrencilerine örnek olmak amacıyla başladığı yazı çalışmalarında kısa sürede kaligrafiye yöneldi. 66 yaşındaki Gümüş, tahtada özenli yazı yazmayı sevdiğini ve bu ilginin onu kaligrafi kursuna götürdüğünü belirtiyor.

2011 yılında katıldığı kaligrafi kursunda yaklaşık 3 yıl eğitim alan Gümüş, 2012-2013 yıllarında da çalışmalarına devam etti. Zaman içinde kendini geliştiren sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına layık görüldü.

Çivitcioğlu Medresesi'nde sanatını yaşatıyor

2017 yılında emekli olduktan sonra yaklaşık 8 yıldır tarihi Çivitcioğlu Medresesi'nde ziyaretçilere kaligrafiyi sevdirmeye çalışan Gümüş, hem sergi hem de kurslar aracılığıyla bilgilerini paylaşıyor. Yetiştirdiği öğrencilerin de aynı sanatı icra etmeye çalıştığını vurguluyor.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklara örnek olmak amacıyla tahtada güzel yazı yazmayı zaten seviyordum. Daha sonra bir kaligrafi kursu açıldığını duydum. İnternet üzerinden de kaligrafi videoları izledim. 2011 yılında kursa katıldım 2012-2013 yıllarında da devam ettim. Hocamızla iyi geçindik, birlikte çalıştık, beraber sergi yaptık."

Kaligrafinin terapötik yönü ve miras sorumluluğu

Yazı yazmanın insanı dış dünyadan kopardığını ve derin bir odaklanma sağladığını anlatan Gümüş, "Yazı yazarken insan dinlenir. İster istemez ona odaklanmak zorunda kalıyorsun. Dış dünyayla irtibatı kesiyorsun. Yazıya da başlayınca sadece ona odaklanıyoruz. Kaligrafi demek, güzel yazı demek. Güzel yazı olduğu için kişinin kendi iç duygularını yazıya yansıtması demektir. O anki duygularımızı, heyecanımızı, her şeyimizi yazıya vererek farklı şekillerde yazmaya çalışıyoruz." dedi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Gümüş, "Kaligrafi sanatıyla ilgili Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını Çankırı'da ilk defa ben aldım. Çünkü bazı şartlar var, o şartları yerine getirmek gerekiyor. Bilgi paylaştıkça güzeldir anlayışıyla kaligrafiyi öğretmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey bizimle gitmeyecek, onlara öğretmek zorundayız." ifadeleriyle sanatın aktarılmasının önemine dikkat çekti.

