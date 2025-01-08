Dürzi Lider Canbolat'tan Türkiye'ye Tam Destek: "Suriye Halkını Kucaklıyor"

Lübnan'dan Türkiye'ye Destekle Dolu Açıklamalar

Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin Suriye halkına yönelik kucaklayıcı yaklaşımını öne çıkararak, son Ankara ziyaretinin amacının Suriye'yi kucaklamak ve yeni rejime destek vermek olduğunu belirtti.

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, LBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Canbolat, ayrıca Türkiye'nin geniş çeşitliliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altındaki dönüşümün önemine değindi.

Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini sınırlayacak ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri." şeklinde konuştu.

Geçmişten Günümüze Velid Canbolat

15 Aralık 2024'te Şara ile yaptığı telefon görüşmesine, Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik eden Canbolat, 22 Aralık'ta başkent Şam'da bir araya geldi. 24 Aralık 2024’te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri olan Velid Canbolat, partisinin kurucusu olan babası Kemal Canbolat'ın 1977'de suikast sonucu öldürülmesinin ardından bu görevi devraldı. 46 yıl boyunca bu sorumluluğu taşıyan Canbolat, Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat'ın parti başkanı olduğunu duyurdu.

Velid Canbolat, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde, babasının suikastinin arkasında Suriye rejiminin olduğunu iddia etmişti.