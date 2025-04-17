Dürzi Lider Hinnavi: 'Vatanperveriz, Bölücülüğü Reddettik'

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi topluluğunun önde gelen dini liderlerinden Hammud el-Hinnavi, bölgedeki tüm halklara birlik mesajı verdi. 'Bölücülük istemiyoruz, vatanperveriz' diyen Hinnavi, Dürzilerin Arap ve İslam davalarına sahip olduklarını ifade etti.

Hinnavi, İsrail'in ayrılıkçı politikalarıyla Dürzi toplumunun hedef alındığına dikkat çekerek, "Araplar da Müslüman Suriyeliler de bilsin ki Dürzilerin suçlamalarla karşı karşıya kalmasını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Hinnavi, süren Suriye iç savaşının getirdiği toplumsal yaraların onarılması yönünde tüm çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Dünyayı saran kriz ortamında Dürzi toplumunun dayanışması gerektiğinin altını çizen Hinnavi, Süveyda'nın geçmişinde yaşanan kanlı olaylardan ders alınması gerektiğini ifade ederken, barış ve diyalog öncelikli hedefimizdir, dedi.

Mevcut hükümetle iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik gayretlerini sürdüren Hinnavi, "Vatan, her şeyin üstüdür. Rejimler gelir geçer ama vatan ve halk kalıcıdır" şeklinde konuştu. Hinnavi, Dürzilerin Suriye devrimine katkısının inkâr edilemeyeceğini vurguladı.

Hinnavi, "Hayatta olduğum sürece hiçbir silahın namlusu Şam'a çevrilmeyecek." diyerek bu sözlerin bir dini merci olarak önemini vurguladı. Suriye'nin kuzeyindeki kamplara gitmek için davet aldığını belirten lider, tüm evleri ziyaret etmeyi arzuladığını ifade etti.

İsrail'in süregeldiği kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmasını gerektiğini vurgulayan Hinnavi, Siyasi ilişkilerin Dürzilerin lehine olacağına dair umut taşıdığını belirtti. Bunun yanında, "İnsan öldürmeyi, yıkımı kim kabul eder ki?" diyerek barışa olan inancını tekrar açıkladı.

Son olarak, Hinnavi, Suriye halkına barış, huzur ve birlik dileklerinde bulundu. "Ümit ediyorum, Suriye’nin geleceği güvenli ve huzurlu olur," diyerek sözlerini tamamladı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi topluluğunun önde gelen dini liderlerinden Hammud el-Hinnavi, "Araplar da Müslüman Suriyeliler de bilsin ki Dürzilerin suçlamalarla karşı karşıya kalmasını kabul etmiyoruz. Biz bölücülük istemiyoruz, biz vatanperveriz. Arap ve İslam davalarına bağlıyız." dedi. Süveyda'daki üç önemli dini liderden Hammud el-Hinnavi, İsrail'in ayrılıkçı kışkırtmalarda bulunduğu Dürzi toplumunun meselelere bakışı konusunda AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi topluluğunun önde gelen dini liderlerinden Hammud el-Hinnavi, "Araplar da Müslüman Suriyeliler de bilsin ki Dürzilerin suçlamalarla karşı karşıya kalmasını kabul etmiyoruz. Biz bölücülük istemiyoruz, biz vatanperveriz. Arap ve İslam davalarına bağlıyız." dedi. Süveyda'daki üç önemli dini liderden Hammud el-Hinnavi, İsrail'in ayrılıkçı kışkırtmalarda bulunduğu Dürzi toplumunun meselelere bakışı konusunda AA muhabirine değerlendirme yaptı.